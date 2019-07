Archief eindelijk beter toegankelijk Bart Huysentruyt

26 juli 2019

17u16 0 Brugge Een oprijplaat in zogenaamde vlindervorm moet ervoor zorgen dat rolstoelgebruikers beter het stadsarchief kunnen betreden.

“Ik kreeg een tijd geleden een mail van een rolstoelgebruiker dat hij problemen had bij het binnenrijden van het stadsarchief moet zijn elektrische rolwagen”, zegt schepen van Cultuur Nico Blontrock (CD&V). “Hij voelde zich erg onveilig door het toen bestaande systeem. Hij voelde zich erg onveilig op de voorziene oprijplanken. Ook het personeel beaamde dat. De planken hadden geen opstaande randen en zij waren te kort om veilig te zijn, vooral met elektronische rolstoelen van boven de 250 kg. Een val met zwaar letsel en materiële schade was niet uit te sluiten.”

Daarom is er nu een gekeurde oprijplaat in vlindervorm van minstens 80 centimeter met opstaande randen, die bijzonder makkelijk door het personeel kan worden klaargelegd. “Die is veel minder steil dan zijn voorganger en veiliger en kan ook meer gewicht dragen. Bovendien zijn ze waterdoorlatend, dus veilig bij regenweer.”