Archeologiemuseum sluit de deuren: collectie krijgt plek in Gruuthusemuseum Mathias Mariën

18 augustus 2020

09u18 0 Brugge Het Archeologiemuseum in Brugge sluit definitief de deuren. Musea Brugge brengt de collectie onder in het Gruuthusemuseum.

Het Archeologiemuseum is sinds 1988 gevestigd in een gebouw langs de Mariastraat, maar kreeg de voorbije jaren steeds minder bezoekers. In 2019 waren er dat nog 9.600. Het museum verdwijnt niet volledig, aangezien de collectie een plaats krijgt in het Gruuthusemuseum. In de loop van volgend jaar worden daarvoor twee zalen voorzien. De gebouwen van het huidige museum worden gerenoveerd en omgevormd tot werkplaatsen voor het museumpersoneel. Het is niet het eerste museum dat ‘verdwijnt' in Brugge. Eerder sloot de Gentpoort al de deuren en maakte het Gezellemuseum plaats voor een nieuw concept.