Archeologen leggen waterput van 6 meter diep bloot onder Beursplein Bart Huysentruyt

02 juli 2019

16u24 0 Brugge Er is een 19de of 20ste eeuwse waterput ontdekt bij opgravingen op het Beursplein in Brugge.

De put is zes meter diep en behoorde wellicht toe aan het slachthuis dat er ooit was, vooraleer het eerste Beursgebouw er werd opgetrokken. Het is een spectaculair zicht, maar geen spectaculaire vondst. “We wisten niet van het bestaan van deze waterput af”, duidt schepen van Cultuur Nico Blontrock (CD&V). “Het zal nog indrukwekkender worden als de put helemaal blootgelegd zal worden. Maar grote waarde heeft de vondst niet.” De archeologen van Raakvlak zijn pas sinds maandag met opgravingen gestart. Ze vonden tot nu toe enkel wat botten van schapen en geiten, scherven en brokstukken. De werken gaan nog de hele zomer door. Door een venster op het plein kan je de werken bekijken, op woensdag wordt er ook uitleg gegeven.