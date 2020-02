Archeologen leggen Katelijnepoort uit 15de eeuw bloot: “Zelfs dynamiet kon ze niet helemaal verwoesten” Bart Huysentruyt

19 februari 2020

13u05 6 Brugge Archeologen leggen op dit moment de fundamenten van de oude Katelijnepoort uit de 15de eeuw bloot. De contouren van die vroegere toegangspoort van Brugge zijn heel duidelijk zichtbaar, ondanks het feit dat de poort in 1862 met dynamiet werd opgeblazen. “De vondst zorgt niet voor vertraging van de werken”, klinkt het bij de stad.

Helemaal onverwacht is de blootlegging van de fundamenten van de oude Katelijnepoort natuurlijk niet. Archeologen wisten dat er nog restanten te vinden waren onder het wegdek. Nu de Katelijnestraat helemaal heraangelegd wordt, mogen ze er 45 dagen graven, net voor de nieuwe riolering wordt aangelegd. Zo kwamen ze op de oude fundamenten terecht. Wat je kan zien, zijn vooral bakstenen contouren van de poort.

Broer van Guido Gezelle

“Elke Bruggeling wist de Katelijnepoort zitten, dus zo verrassend is het niet", vertelt archeoloog Thomas Pieters van archeologencentrum BAAC. De Sint-Katelijnepoort maakt deel uit van de tweede stadsomwalling van Brugge uit de dertiende eeuw. De poort leidde toen naar de Sint-Catharinaparochie, waarvan de kerk buiten de stadsmuren lag en verderop richting Kortrijk.

De restanten die nu teruggevonden werden, dateren uit de 15de eeuw, toen de poort in witte natuursteen werd herbouwd. “De poort is blijven staan tot in 1862, toen ze eerst met hamer en beitel en later met dynamiet werd vernield", weet Pieters. “Bij die sloop raakte de broer van dichter Guido Gezelle zwaargewond. Hij verloor daarbij zijn been. Naast de Katelijnepoort sneuvelden ook de Boeveriepoort en de Dampoort. De overige vier bleven gelukkig van de sloophamer gespaard.”

Riolering aanpassen

Bij de archeologische opgravingen zijn de restanten goed te zien, maar veel meer zal er niet mee gebeuren. “We nemen foto’s en stalen, maar zullen deze vondst uiteindelijk weer ondergronds laten verdwijnen”, zegt Thomas Pieters. “We vragen wel aan de aannemer om zoveel mogelijk rekening te houden met de overblijfselen en hun nieuwe riolering daaraan aan te passen. Het zou zonde zijn om deze contouren nu helemaal te doen verdwijnen. Dat gebeurde immers met een andere deel van de oude poort in de jaren negentig, toen de riolering hier al eens werd aangepast.”

Alerte buurvrouw

Het Brugse stadsbestuur werd door een buurvrouw gealarmeerd over de vondst en snelde woensdag ter plaatse om de oude poort van nabij te bekijken. “De werken in de Katelijnestraat zullen er geen vertraging door oplopen”, zegt schepen van Openbaar Domein Mercedes Van Volcem (Open Vld). “Dat is ook zo afgesproken met de archeologen. Zij zullen hier overigens nog een tijdje aan het werk zijn. Ook bij het openleggen van de straat en later van de Mariabrug zullen ze opgravingen doen. Dat zal ook daar voor mooie ontdekkingen zorgen, verwachten we.”