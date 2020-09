Arbeider raakt met hand vast onder betonblok van 1,3 ton: brandweer heeft bijna 2 uur nodig om hem te bevrijden Siebe De Voogt

15 september 2020

18u36 0 Brugge Bij een arbeidsongeval langs de Gistelse Steenweg in Sint-Andries is dinsdagnamiddag een 31-jarige arbeider zwaargewond geraakt. De man, die werkte voor een bedrijf uit Wingene, kwam met z'n hand vast te zitten onder een betonblok van zo'n 1.300 kilo. De brandweer had bijna 2 uur nodig om hem te bevrijden.

Het incident deed zich rond 15 uur voor bij de bouw van nieuwbouwappartementen in het stuk Gistelse Steenweg tussen De Platse en de Korte Molenstraat. Het slachtoffer was bezig in een put naast het gebouw, toen drie zware betonblokken die gebruikt werden als werfafsluiting in beweging kwamen. Eén van de blokken - naar verluidt zo'n 1.300 kilogram zwaar - viel naar beneden en kwam op de hand van de arbeider terecht. De hulpdiensten snelden ter plaatse om de man uit z'n benarde positie te bevrijden, maar dat liep niet van een leien dakje.

De brandweer besliste uiteindelijk twee kranen te laten uitrukken om de betonblok gecontroleerd op te hijsen. Na bijna 2 uur was de arbeider bevrijd. Volgens de eerste berichten bleef hij al die tijd bij bewustzijn. De verwondingen aan z'n hand waren wel bijzonder ernstig. Een ziekenwagen bracht de dertiger over naar het ziekenhuis.

De Gistelse Steenweg was tijdens de interventie van de hulpdiensten plaatselijk afgesloten voor het verkeer. Het arbeidsauditoraat is een onderzoek gestart naar de omstandigheden van het ongeval.