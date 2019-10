Arbeider (57) gewond bij arbeidsongeval Mathias Mariën

12u18 48 Brugge Een 57-jarige arbeider uit Ingelmunster is woensdagvoormiddag gewond geraakt bij een arbeidsongeval langs de Lieven Bauwensstraat in Brugge. De man liep zware verwondingen op maar verkeert niet in levensgevaar.

Geert Deruyter was even voor 11 uur bezig met renovatie- en afbraakwerken op een site eigendom van brouwerij De Halve Maan op het industrieterrein Waggelwater. Daar moet een nieuwe bottelarij verrijzen. Plots kwam een stuk van een betonnen gewelf naar beneden. De zelfstandige grondwerker raakte niet helemaal bedolven onder de brokstukken maar werd wel geraakt. Hij moest door de brandweer uit zijn benarde positie geholpen worden. De toegesnelde hulpdiensten dienden hem ter plaatse de eerste zorgen toe, waarna Geert naar het ziekenhuis werd gebracht. “Hij liep vooral verwondingen aan de mond op maar is bij bewustzijn”, klinkt het enigszins gerustgesteld bij zijn zoon op het thuisfront in Ingelmunster. Het arbeidsauditoriaat zal de verdere omstandigheden en oorzaken van het arbeidsongeval onderzoeken. Een gerechtsdeskundige is aangesteld.