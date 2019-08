Apzi-Voka West-Vlaanderen wil sterk havenbeleid: “Zeesluis moet gerealiseerd worden” Bart Huysentruyt

25 augustus 2019

15u14 0 Brugge In het kader van de onderhandelingen voor de vorming van een nieuwe Vlaamse Regering, had een delegatie van Apzi-Voka West-Vlaanderen vrijdag een gesprek met Wilfried Vandaele, voorzitter van het Vlaams parlement. Ook uittredend minister Ben Weyts was erbij.

Een bespreking van de noden en uitdagingen voor de West-Vlaamse kusthavens stond hierbij centraal. “Tijdens de komende legislatuur zullen belangrijke knopen moeten worden doorgehakt over enkele belangrijke havendossiers”, zegt Marc Adriaensens van Apzi. “Zo moet de nieuwe zeesluis in Zeebrugge gerealiseerd worden, moet er verder gewerkt worden aan de multimodale ontsluiting van de haven van Zeebrugge, treedt het nieuwe Marien Ruimtelijk Plan in werking, dient er een nieuwe visie inzake kustbescherming ontwikkeld te worden. Twee topdossiers voor de haven van Zeebrugge zijn bijvoorbeeld de nieuwe zeesluis en een betere binnenvaartverbinding naar het hinterland. Maar daarnaast zijn er nog heel wat andere dossiers waar wij voor pleiten. Wij hebben een prioriteitennota met in totaal 16 kerndossiers over de West-Vlaamse kusthavens overhandigd en toegelicht. Wij hopen dan ook dat er tijdens de komende Vlaamse legislatuur heel wat vooruitgang zal worden geboekt. Onze havens hebben een enorme bijdrage in het succes van de hele Vlaamse economie.”