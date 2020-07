Appartement uitgebrand langs Kustlaan: bewoner naar ziekenhuis Mathias Mariën Siebe De Voogt

20 juli 2020

04u10 58 Brugge Zondagnacht even na één uur is in een appartement langs de Kustlaan in Zeebrugge brand uitgebroken. Bij aankomst van de brandweer woedde het vuur al bijzonder hevig op de eerste verdieping.

De brandweer kon de felle brand vanop meerdere fronten bestrijden, maar kon niet voorkomen dat het appartement bijna volledig uitbrandde. De bewoner werd met rookintoxicatie naar het ziekenhuis gebracht nadat hij eerst met de ladderwagen van zijn balkon werd gehaald. De bewoners van de andere appartementen konden tijdig hun woonst verlaten en stonden op de stoep te wachten. Ook twee agenten moesten preventief naar het ziekenhuis omdat ze te veel rook inademden. De oorzaak van de brand is voorlopig nog onduidelijk. Er is een branddeskundige aangesteld. Tijdens de bluswerken was de Kustlaan in de richting van Knokke afgesloten voor het verkeer.