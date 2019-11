Antwerpenaar (65) bezwijkt twee maanden voor pensioen aan verwondingen na ongelukkige val in Boudewijnkanaal Mathias Mariën

15 november 2019

13u36 0 Brugge De 65-jarige man uit Antwerpen die begin vorige week in het water raakte tussen schip en wal in Zwankendamme bij Brugge, is overleden aan zijn verwondingen. Francois Blommaert zou binnen enkele maanden met pensioen gaan. Zijn Nederlandse collega overleed dezelfde dag al.

Het was de schipper van het binnenschip Vivaldi die vorige maandag rond 6.30 uur had gemerkt dat er twee bemanningsleden niet aan boord waren. Toen hij ging kijken, trof hij een van zijn manschappen aan in het koude water tussen wal en schip. De hulpdiensten kwamen massaal ter plaatse en duikers slaagden erin het slachtoffer relatief snel uit het kanaal te halen. Francois Blommaert, de 65-jarige man uit Antwerpen die in de buurt van het Sportpaleis woonde, werd ter plaatse gereanimeerd en in kritieke toestand overgebracht naar het ziekenhuis. Daar overleed hij deze week aan zijn verwondingen. De man laat een vrouw en twee kinderen na. Hij zou binnen twee maanden met pensioen gaan.