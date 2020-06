Antwerp-supporter moet werkstraf uitvoeren voor vuistslag in business seats van Club Brugge Siebe De Voogt

09 juni 2020

12u37 1 Brugge Een 39-jarige man uit Ranst moet een werkstraf van 60 uren uitvoeren, nadat hij vorig jaar een vuistslag uitdeelde in de business seats van Club Brugge. K.M. kon het niet verkroppen dat een thuissupporter hem wees op het rokersverbod in het stadion.

K.M. en het 62-jarige slachtoffer woonden op 19 mei vorig jaar Club Brugge-Antwerp bij in de business seats van het Jan Breydelstadion. Tijdens de wedstrijd liep het in de buitentribune mis. “Mijn cliënt was naar de match aan het kijken, toen hij de beklaagde een sigaret zag roken”, pleitte Annelien Welvaert, de advocate van het slachtoffer. “Hij heeft hem aangesproken op het feit dat hij in het stadion niet mocht roken. Even later maakte Club Brugge een doelpunt, waarna mijn cliënt uitbundig begon te vieren. De beklaagde is op hem afgestapt en gaf hem een vuistslag in het gezicht.”

De thuissupporter liep door de slag een wonde op boven z’n oog en kreeg dinsdagmorgen een symbolische euro schadevergoeding toegekend. De Antwerp-supporter gaf toe dat hij een slag uitdeelde, maar stelde dat het slachtoffer hem had uitgedaagd door met zijn armen een “fuck you”- gebaar te maken. De rechter legde hem uiteindelijk een werkstraf van 60 uren op. Het parket had ook een gerechtelijk stadionverbod van 8 maanden gevorderd, maar daar ging de rechtbank niet op in.