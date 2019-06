Annick Lambrecht (sp.a) wordt ook senator Bart Huysentruyt

20 juni 2019

12u02 0 Brugge De Brugse politica Annick Lambrecht is door haar partij sp.a aangeduid als senator.

Lambrecht trok in mei nog de sp.a-lijst voor het Vlaams parlement in West-Vlaanderen. Ze raakte vlot verkozen als Vlaams parlementslid. Daarvoor legde ze eerder deze week al haar eed af. “De partij heeft mij gevraagd om één van de vijftig deelstaatsenatoren te worden", zegt Annick Lambrecht (49). “Dat is toch een hele eer, want ik zal wellicht de enige politicus uit Brugge zijn die in de senaat terecht komt.” Dat is al achterhaald, want ook Maaike De Vreese (N-VA) zal als deelstaatsenator aangeduid worden. De afgeslankte senaat bestaat nog uit 60 leden: 50 deelstaatsenatoren en 10 gecoöpteerden. “Het is een onbezoldigd mandaat, maar ik ga er wel mijn uiterste best voor doen. Mobiliteitsthema’s komen er aan bod, net als grondwetsherzieningen.”

Meer over Annick Lambrecht

politiek