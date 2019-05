Annick Lambrecht (sp.a): “Tijdens huisbezoeken zeiden mensen vlakaf dat ze op het Belang zouden stemmen” Bart Huysentruyt

26 mei 2019

20u50 77 Brugge Vooraf vreesde Annick Lambrecht (sp.a) uit Brugge dat niemand haar, buiten haar eigen stad, zou kennen. Dat lijkt nu waarheid te worden, want de West-Vlaamse socialisten zullen het met één zetel minder moeten doen in het Vlaams Parlement.

“Alle traditionele partijen gaan erop achteruit”, zegt Lambrecht. “Al valt de schade in West-Vlaanderen nog mee. Maar zolang de uitslag niet helemaal definitief is, is het moeilijk om erop vooruit te lopen. Ik ben niet verrast over de score van Vlaams Belang. Dat hoorde ik al op huisbezoeken, waar mensen vlakaf zeiden dat ze op het Belang zouden stemmen. Dat heb ik nooit eerder meegemaakt.”