Anna neemt kindjes mee op muzikale zoektocht door Brugge Bart Huysentruyt

27 juni 2020

11u13 0 Brugge Het nieuwe kinderboekje ‘Een heel jaar muziek met Anna’ vormt de rode draad doorheen de zoektocht die stad Brugge samen met uitgeverij Clavis organiseert in de Brugse winkelstraten. Deelnemen is gratis en iedereen krijgt een leuke verrassing.

Van 1 juli tot en met 30 augustus kunnen kindjes op schattenjacht in het centrum van Brugge. De stad pakt samen met uitgeverij Clavis uit met een zoektocht in de winkelstraten. Thema is het nieuwe kinderboek ‘Een heel jaar muziek met Anna’ van auteur Kathleen Amant, het eerste geluidenboek van Anna dat in augustus verschijnt. In dertien etalages vinden de kinderen een afbeelding uit het boek terug. Wie alle vriendjes en spulletjes van Anna kan ontdekken krijgt een zomerse verrassing. De QR-codes op de afbeelding in de winkeletalages zorgen ervoor dat de deelnemertjes ook geluidsfragmenten uit het boek kunnen horen. Het is de eerste interactieve zoektocht van Clavis.

Parcours niet te lang

De zoektocht start bij In & Uit in het Concertgebouw waar iedereen gratis een formulier kan afhalen. Daarop staat de route ook duidelijk uitgetekend. Het is speuren naar de leuke figuurtjes en afbeeldingen uit het boekje. “Dit is een fijne manier om voor extra beleving te zorgen in de winkelstraten”, vindt schepen voor Ondernemen Pablo Annys (sp.a). “Samen met Clavis hebben we voor dit initiatief vooral zaken geselecteerd die een link hebben naar kinderen. Ook mocht het parcours niet te lang zijn omwille van de leeftijd van de jongens en meisjes die op speurtocht gaan. Het is de bedoeling dat we dergelijke initiatieven in de toekomst herhalen en dan ook andere handelszaken laten aan bod komen”, vervolgt hij.

Voor alle deelnemertjes is er na afloop een zomerse verrassing te verkrijgen bij In & Uit, als ze kunnen tonen dat ze alle afbeeldingen gevonden hebben. Ook Horeca Brugge werkt mee aan het initiatief. Zo worden de jongste bezoekertjes in verschillende horecazaken in het centrum bediend op een kleurplaat van Anna.

Alle info en inschrijvingen: https://www.brugge.be/zomerzoektocht-anna