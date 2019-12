Ann Van Damme viert 35 jaar als schoonheidsspecialiste in Ezelstraat Bart Huysentruyt

07 december 2019

12u18 0 Brugge Instituut Ann Van Damme in de Ezelstraat in Brugge is 35 jaar jong. Dat heeft de schoonheidsspecialiste gevierd met een volledige vernieuwing van haar zaak.

Ann Van Damme begon 35 jaar geleden, toen nog als 21-jarige in Brugge. “Ondertussen heb ik drie fulltime medewerkers in dienst. We bieden onze klanten een totaalpakket aan verzorgingen aan. We staan het meest bekend voor onze gelaatsverzorgingen en sinds kort ook huidanalyse. Maar ook voor andere verzorgingen en behandelingen zoals permanente make-up of definitieve ontharing kan je hier terecht”, vertelt de zaakvoerster. De zaak werd opgefrist en ziet er aantrekkelijk uit. Volgens Ann Van Damme geeft dat het team een nieuwe boost. “We deden al ons uiterste best en doen er nu nog een schepje bovenop”, knipoogt ze. “De Ezelstraat is een geweldige straat om een zaak te hebben. Ik hoop hier nog een hele tijd voort te kunnen doen.”