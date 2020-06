André Gyselbrecht, opdrachtgever kasteelmoord, blijft voorlopig in de cel Siebe De Voogt Cedric Matthys

26 juni 2020

11u17 19 Brugge André Gyselbrecht blijft voorlopig in de cel. Dat heeft de strafuitvoeringsrechtbank in Gent zojuist beslist. Gyselbrecht wou graag voortaan onder elektronisch toezicht geplaatst worden, maar die vraag is afgewezen.

André Gyselbrecht werd in mei vorig jaar door het Gentse hof van beroep veroordeeld tot 21 jaar cel voor de moord op zijn schoonzoon Stijn Saelens. Die man werd op 31 januari 2012 doodgeschoten in zijn kasteel in Wingene. Gyselbrecht kwam onmiddellijk in het vizier als de opdrachtgever voor de moord. Hij beweerde in eerste instantie dat hij het slachtoffer enkel een lesje wilde leren, maar op het correctioneel proces in Brugge bekende hij zijn rol uiteindelijk toch.

Modelgevangene

Volgens Johan Platteau, advocaat van André Gyselbrecht voldeed zijn cliënt aan alle voorwaarden om vrijgelaten te worden met enkelband. “Alle adviezen van psychologen, psychiaters en de psychosociale dienst zijn positief”, liet hij voor de zitting weten. “Mijn cliënt is een modelgevangene en is er absoluut geen risico op nieuwe feiten.” Het parket gaf echter een negatief advies en dat heeft de Gentse strafuitvoeringsrechtbank gevolgd.