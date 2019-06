Anderhalf jaar cel voor onverbeterlijke bromfietser die zonder verzekering bleef rondrijden Siebe De Voogt

25 juni 2019

14u26 0 Brugge Een 35-jarige Bruggeling heeft in de politierechtbank anderhalf jaar cel gekregen voor allerhande verkeersinbreuken. Peter T. werd al tien keer veroordeeld voor onder meer niet-verzekering en rijden zonder rijbewijs, maar kruipt telkens opnieuw achter het stuur van zijn bromfiets.

De politie kon de Bruggeling op 11 november vorig jaar klissen in de Stationslaan in Brugge. Hij reed rond met zijn bromfiets, terwijl de tweewieler niet ingeschreven of verzekerd was. T. had bovendien een rijverbod lopen. Al tien keer eerder werd de man veroordeeld door de politierechter. Op 14 februari vorig jaar kreeg hij in totaal elf maanden cel, maar die werden in beroep omgezet in een werkstraf. “Op de zitting zag beklaagde in dat het zo niet verder kan”, oordeelde de politierechter toen. Amper negen maanden later werd hij echter opnieuw geklist. “Zijn inzicht is kennelijk snel overgewaaid”, sneerde politierechter Peter Vandamme dinsdagmorgen. Hij legde Peter T. anderhalf jaar cel op, 9.600 euro boete en drie jaar rijverbod. Zijn bromfiets werd verbeurd verklaard.