Amper meerderjarig en jonge Bruggeling pleegde al 12 diefstallen en inbraken: “Een hopeloos geval” Siebe De Voogt

28 november 2019

15u46 0 Brugge Een 20-jarige Bruggeling hangt een effectieve celstraf van 50 maanden boven het hoofd voor een hele reeks inbraken en diefstallen. Dave R. sloeg vooral toe in kantines en kleedkamers van voetbalclubs in het Brugse. Hij was op het moment van de feiten amper meerderjarig. “Het is een hopeloos geval”, stelde de procureur.

De feiten waarvoor Dave R. zich donderdagmorgen moest verantwoorden, speelden zich af in 2017. Hij was op dat moment net meerderjarig geworden. In amper vier maanden tijd zou de Bruggeling vier inbraken, een poging tot inbraak, informaticabedrog en acht diefstallen gepleegd hebben. Al gaf hij tijdens z’n verhoor een veelvoud aan feiten toe. “Ik pleegde er zeker vijftig”, zou R. aan de politie verklaard hebben. “Deze man pleegt sneller feiten dan we hem kunnen dagvaarden”, stelde procureur Mike Vanneste donderdagmorgen. “Als hij op vrije voeten was, piekten de misdaadstatistieken in Brugge.”

Geen opvoeding

Dave R. werd een eerste keer aangehouden na een inbraak bij KSK Steenbrugge. Na zijn vrijlating vatte de man z’n oude gewoontes weer op. “Hij maakte gebruik van een wisselend gezelschap minderjarigen. Telkens schoof hij de schuld op hen af. Deze man is een gepatenteerd leugenaar.” Na een volgende vrijlating onder voorwaarden gaf R. enkele valse briefjes geld uit in Brugse winkels. Momenteel zit hij alweer in voorhechtenis voor diefstallen in de kleedkamers van Excelsior Zedelgem. Dave R. legde uit dat hij al sinds zijn twaalfde diefstallen pleegt. Hij zat tijdens z’n minderjarigheid in de instelling van Ruiselede, maar vanaf hij meerderjarig werd op straat te staan. “Mijn cliënt heeft nooit een opvoeding gekregen”, pleitte zijn advocaat Kris Vincke. “Hij richtte nooit echt schade aan. Meestal ging het ook om kleine diefstallen.”

De verdediging vroeg de rechtbank om rekening te houden met het feit dat R. in juni al een voorwaardelijke celstraf kreeg voor gelijkaardige feiten. Bij twee feiten in 2017 was een 21-jarige Bruggeling betrokken. Hem hangt een voorwaardelijke celstraf van 10 maanden boven het hoofd. Een 20-jarige Oostendenaar riskeert in hetzelfde dossier 1 jaar cel met uitstel, omdat hij het vals geld aan Dave R. gaf. Uitspraak op 26 december.