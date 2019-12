Amper één op tien West-Vlaamse bushaltes heeft fietsenrekken Bart Huysentruyt

23 december 2019

15u53 0 Brugge Amper 1 op 10 van alles bushaltes in West-Vlaanderen is uitgerust met een fietsenrek of overdekte fietsenstalling. Die cijfers komen van Vlaams parlementslid Annick Lambrecht (sp.a): “ Als we in onze provincie meer mensen op de fiets willen krijgen én het openbaar vervoer willen promoten, moeten we ervoor zorgen dat mensen hun fiets ook kwijt kunnen aan de bushalte.”

Komende legislatuur wil de Vlaamse regering inzetten op combimobiliteit die burgers en bedrijven in staat stelt vlot te schakelen tussen verschillende vervoersmiddelen. Zeker in West-Vlaanderen vormt dit een gepast antwoord op de vele uitdagingen op vlak van mobiliteit. Openbaar vervoer, gecombineerd met fietsen, zou dan de auto wat vaker uit het verkeer moeten bannen.

“Ondanks de vele uitdagingen waar onze provincie mee kampt op vlak van mobiliteit hinken we fel achterop op vlak van aantal bushaltes uitgerust met fietsbeugels of overdekte fietsenstallingen”, zegt parlementslid Annick Lambrecht. “Een auto wil steeds een goede veilige parkeerplaats, waarom zou de fietser dit ook niet mogen hebben?”

In West-Vlaanderen zijn er 536 bushaltes met fietsbeugels en 107 bushaltes met overdekte fietsparkeerplaatsen. Slechts 8 procent van de bushaltes in West- Vlaanderen beschikt dus over bijhorende fietsrekken en slechts 1,6 procent van de haltes heeft een overdekte fietsenstalling. In vergelijking met andere provincies is dat weinig. “We zouden toch op zijn minst één op vier bushaltes moeten hebben met fietsrekken”, zegt Lambrecht.