Als school De Tandem vakantie induikt, opent zomerbar Peloeze Bart Huysentruyt

25 juni 2020

17u13 0 Brugge Op het groene domein van basisschool De Tandem in Sint-Kruis opent op donderdag 2 juli zomerbar Peloeze de deuren. Kinderen kunnen er ravotten op het speelplein, de sportveldjes of de wieltjespiste. Ouders genieten van een zomerbar, cocktailstand, foodbar en ijsjeskraam.

“Na een aantal moeilijke maanden, waarbij iedereen veel heeft moeten missen, hebben we besloten om de zomer te redden”, zegt Bruno Mostrey van vzw Varieté Brugeois. “Iedereen heeft veel moeten missen tijdens de lockdown, vooral op sociaal gebied. Daarnaast hadden veel kleine zelfstandigen het moeilijk. Met Peloeze bieden we voor beiden een oplossing.”

Wereldbekende cocktailopleiding gevolgd

Kleinschalige projecten moeten zorgen voor ambiance in de zomerbar. Lars Pillen en Reinout Vandamme baten Capitan Cocktail uit. “Ik volgde de wereldbekende cocktailopleiding aan de European Bartender School in Dublin”, zegt Pillen. “Mijn vingers tintelen om aan de slag te gaan en de Bruggelingen te verblijden met een beetje zomer in een glas.”

Trendy gerechtjes

Pieter Demarest en Jasper Vandaele bieden met Canapé by Gastroluxe een laagdrempelig concept van trendy hapjes en gerechtjes aan. “We vinden lokale producten en kwaliteit heel belangrijk”, zegt Demarest. “Dat is tijdens deze periode nog meer gebleken. Daar willen we verder op bouwen. Zo bieden we een Northsea fishburger, kroketjes van Bekegems eend en Rodenbach en een verrassend vegetarisch gerechtje aan.”