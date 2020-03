Als er weer gekoerst wordt, is Dudzele voor het eerst aankomstplaats in Lotto Belgium Tour Bart Huysentruyt

30 maart 2020

09u13 0 Brugge De tweede etappe van de Lotto Belgium Tour komt op 26 juni aan in Dudzele, op voorwaarde dat er tegen dan opnieuw gekoerst wordt. De vroegere Ronde van België is een rittenkoers voor dameselite en de eerste in zijn soort in ons land.

Alle wielerwedstrijden van de voorbije en komende weken mogen dan geannuleerd zijn, de stad Brugge kijkt verder in de toekomst om haar ambities als fiets- en wielerstad verder vorm te geven. Voor de Driedaagse Brugge-De Panne, initieel gepland komende woensdag en donderdag, wordt met de organisatoren gekeken voor een datum later op het jaar. Een beslissing rond de Elfstedenronde in juni is er nog niet genomen. En nu werkt de stad dus ook samen met de Lotto Belgium Tour voor dames.

De Lotto Belgium Tour (voorheen de Ronde van België) is een UCI 2.1 rittenwedstrijd en de eerste in zijn soort in België. Met vier ritten, gespreid over het land, krijgen de rensters een verscheidenheid aan parcoursen voor de wielen. Op vrijdag 26 juni zal de tweede rit vertrekken in Blankenberge. Na een korte aanloop komen de rensters in Dudzele, van waaruit ze een aantal ruime lokale rondes zullen afwerken om vervolgens te finishen in het centrum van Dudzele. De komst van de Lotto Belgium Tour is ook een opstapje naar het WK Wielrennen in 2021. “We willen daarmee inderdaad de wielersfeer al wat aanwakkeren”, zegt schepen van Sport Franky Demon (CD&V). “Zowel toeschouwers als internationale pers vindt haar weg naar dameswielrennen.”