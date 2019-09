Alleenstaande moeder verloor onderbeen bij arbeidsongeval, maar blijft positief: “Ik kan zelfs nog op hakken lopen” Siebe De Voogt

26 september 2019

13u44 0 Brugge “Ik kan nog alles met mijn prothese, zelfs op hakken lopen”, blijft Marjolijn Vandenbussche uit Brugge haar positieve zelf. De 33-jarige vrouw verloor dit voorjaar haar linkeronderbeen na een zwaar arbeidsongeval. De alleenstaande moeder stelde zich donderdagmorgen burgerlijke partij tegen haar voormalige werkgever. Die sprong volgens het arbeidsauditoraat onvoorzichtig om met de veiligheid op de werf. Bouwonderneming Van Robays vraagt de vrijspraak.

De 33-jarige Marjolijn Vandenbussche is van geen kleintje vervaard. De Brugse ging in het voorjaar van 2018 als enige vrouw aan de slag bij bouwonderneming Van Robays in Zulte. “De mannen waren aanvankelijk wat sceptisch tegenover mij”, vertelt de vrouw. “Ik heb enkele malen moeten incasseren, maar uiteindelijk zagen ze ook wel in dat ik mijn job goed en graag uitvoerde.” Zes maanden na haar indiensttreding liep het mis. Marjolijn was op 1 oktober met vier collega’s aan het werk op een werf in Waregem. Ze moest er een bobcat via een schuine laadplaat op een vrachtwagen rijden. Het gevaarte ging plots aan het schuiven en kantelde.

In een reflex zette Marjolijn haar linkervoet op de grond, maar daarbij kwamen haar voet en onderbeen klem te zitten. “Mijn collega’s hebben de bobcat met een stang omhoog gelift en mij eronderuit getrokken. Het zag er meteen niet goed uit. Ik wilde eigenlijk dat ze mijn onderbeen al een dag na het ongeval zouden amputeren, maar de dokters zagen nog te veel progressiemarge. Op 17 april is mijn linkeronderbeen toch geamputeerd tot 10 centimeter onder de knie. Er zat geen vooruitgang meer in.”

Al eerder ongeval

Het arbeidsauditoraat stelde na het zware ongeval een onderzoek in naar de werkomstandigheden op de werf. “Daarbij kwamen verscheidene tekortkomingen naar boven”, vertelde de arbeidsauditeur. “De gordel van de bobcat werkte niet naar behoren en het deurtje aan de linkerkant van het voertuig was weggehaald. Bovendien werd er geen periodieke controle uitgevoerd op het werktuig en waren er geen schriftelijke instructies aanwezig om met de bobcat te werken. Een jaar eerder vond in het bedrijf al eens een ongeval plaats met hetzelfde type bobcat. Blijkbaar werden daar geen lessen uitgetrokken.”

48.000 euro boete?

Bouwonderneming Van Robays hangt een boete van 48.000 euro boven het hoofd. Het bedrijf vraagt evenwel de vrijspraak. “Onze cliënt kan alles doen om te voldoen aan de welzijnswetgeving, maar daarnaast moet er medewerking zijn vanuit de werknemers”, pleitte hun advocate. “De ontbrekende deur waarvan sprake was eigenlijk een beschermende bar. Zelfs als die er was geweest, had het slachtoffer nog haar voet kunnen zetten. De bar werd volgens de werknemers weggenomen om makkelijker te kunnen werken. Dat kan mijn cliënt toch niet aangerekend worden? Bovendien ligt er in de eetplaats van de werknemers een gedetailleerde handleiding om met de bobcat te werken. Dat dat document eventueel niet gelezen werd, is geen onzorgvuldigheid van het bedrijf. Het slachtoffer verklaarde overigens dat ze de dag van haar indiensttreding een opleiding kreeg over het werken met de bobcat.”

Marjolijn woonde zelf het proces bij en vordert voorlopig een schadevergoeding van 12.500 euro. De vrouw is een alleenstaande moeder met twee kinderen en heeft het financieel niet breed. “Ik moet aangepaste schoenen en broeken dragen, maar heb niet het geld om die aan te kopen. De arbeidsongevallenverzekering komt dan wel op sommige gebieden tussen, maar dekt lang niet alle kosten.”

Kindjes

Ondanks haar handicap blijft Marjolijn opvallend positief in het leven staan. “De mensen gapen wel veel, maar voor de rest heb ik met mijn prothese eigenlijk geen problemen. Ik kan er echt alles mee doen, zelfs op hakken lopen. Vorige week heb ik voor de eerste keer gefietst en dat ging relatief vlot. Ik ben nu toe aan mijn vierde tijdelijke prothese en ben aan het wachten op een definitief model. Volgend jaar mag ik normaal opnieuw aan het werk, al zal ik mijn oude job niet meer kunnen uitvoeren. Wat ik dan wel zal doen, zal de toekomst moeten uitwijzen. Hoe mijn kinderen op mijn prothese reageren? Mijn jongste is vijf jaar en reageert goed, vooral omdat ik zelf goed met mijn situatie omga. Mijn oudste is negen en zit er wat meer mee in. Ze heeft vooral schrik van de reactie van andere kindjes.” Uitspraak op 24 oktober.