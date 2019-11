Alleen maar croque-monsieurs in nieuwe zaak Cropains: “Passen bij elk seizoen” Bart Huysentruyt

12 november 2019

18u04 0 Brugge In de Geldmuntstraat in Brugge heeft Dries Rabaeys (25) uit De Panne zopas het nieuwe take-awayconcept Cropains geopend. In zijn zaak biedt de jonge ondernemer, die afzwaaide aan hotelschool Ter Duinen in Koksijde, voornamelijk croque-monsieurs aan. “Winter of zomer: zo’n lekker verwarmd broodgerecht smaakt altijd”, weet Rabaeys.

Cropains is de naam van de nieuwe zaak, die zich recht tegenover Lab9, bevindt. Het is een samentrekking van croques en pain en samen doet het dan weer denken aan ‘copains’ of vrienden: een plaats waar je lekkere bereidingen met vrienden kan delen. “Ik moest zelf even wennen aan de naam”, bekent zaakvoerder Dries Rabaeys. “Maar nu vind ik het wel een hele goede.”

Flemish goat

Hij biedt in zijn zaak veertien verschillende croque-monsieurs aan. Uiteraard vind je er de klassiekers, zoals de croque met mayonaise en ketcup, de boum-boum met bolognaisesaus of de populaire ‘bacon, please’ met spek, salade, tomaat en tabascosaus. Wil je het liever een beetje specialer, dan kan je gaan voor de ‘dutch cod’, met gebakken kabeljauw, spinazie en mousselinesaus of de ‘Flemish goat’ met geitenkaas en gekarameliseerde appel.

Sun Parks

“Het belangrijkste is dat ik werk met ingrediënten uit de streek", zegt Dries Rabaeys. “Zo komt het brood van Stefan Destrooper, gebruiken we Oud Brugge-kaas en komt de koffie van bij Carantos in Blankenberge.” De oud-student van Ter Duinen in Koksijde werkte na zijn studies onder meer voor restaurants Colmar en in Sun Parks. Een eigen concept is een nieuwe stap. “Ik wilde met een product werken, waar ik toch een stukje creativiteit in kwijt kon. Croques zijn daarvoor ideaal. Winter of zomer: zo’n lekker verwarmd broodgerecht smaakt altijd.”

Deliveroo

Wie liever geen croque lust, kan ook kiezen voor een selectie aan slaatjes, soep of dranken. “Je kan zowel bestellen, als hier in de zaak komen eten”, vult Dries Rabaeys aan. De keuze voor Brugge is ook weloverwogen: “Brugge spreekt een heel divers publiek aan. Je hebt hier heel veel toeristen, maar ook locals en studenten. Ik merk na twee weken opening al meteen het enthousiasme bij deze drie doelgroepen die vlot de weg vinden naar Cropains. Dat doet deugd.” De vroegere kledijwinkel is vooral een take-awayzaak, met ook ruimte voor leveringen. Zo kan je bestellen via Deliveroo of Uber Eats.

Cropains is elke dag, behalve op zondag, geopend van 11.30 tot 18 uur. Tijdens de kerstperiode zal de zaak ook op zondag openen. Je kan de nieuwe zaak volgen op Facebook en Instagram. Als het een succes wordt, dan komen er mogelijk nog vestigingen bij.