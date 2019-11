Alle sociale flats in Den Tir zijn verhuurd: “Hier heb ik zes jaar op gewacht” Bart Huysentruyt

20 november 2019

17u15 0 Brugge De Brugse Maatschappij voor Huisvesting overhandigde woensdag de sleutel van de 2.000ste sociale huurwoning aan Wendy De Gryse uit Sint-Kruis.

Het gaat om een nieuwbouwflat in de residentie Den Tir aan de Oude Kortrijkstraat, met zicht op de Baron Ruzettelaan. “De laatste jaren woonde ik in de Vossensteert in Sint-Kruis”, zegt Wendy De Gryse. “Ik stond al bijna zes jaar op de wachtlijst. Het spreekt vanzelf dat ik gelukkig ben met dit nieuwe appartement. Een nieuwe start voor mij en mijn dochter van elf.”

Alle 48 appartementen in Den Tir zijn ondertussen verhuurd. “Daarmee verhuren we voor het eerst meer dan 2.000 woningen in Brugge en wonen er nu meer dan 5.300 mensen in onze woningen”, zegt voorzitter Franky Demon (CD&V). “Dit wil zeggen dat er gemiddeld 2,65 mensen per woning wonen. We stoppen niet met bouwen. Zo zijn momenteel op verschillende plaatsen in Brugge nog meer dan 180 nieuwe woningen en appartementen in opbouw en zijn er ook in meer dan 150 woningen renovaties bezig. Onze grootste lopende werven zijn die in de André Goossensstraat (38 woningen en 41 appartementen) en in de wijk Duivenkeet (30 woningen en 60 appartementen).”

Samen met de andere sociale woonmaatschappij Vivendo en de sociale verhuurkantoren hoopt de stad in de eerste 5 jaar nog meer dan 700 huurwoningen bij te bouwen. “Op die manier hopen we de wachttijd voor de meer dan 3.000 gezinnen op de wachtlijst voor een sociale huurwoning in Brugge korter te kunnen maken.”