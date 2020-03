Alle provinciedomeinen gaan dicht vanaf vrijdag Bart Huysentruyt

20 maart 2020

09u57 80 Brugge De provinciedomeinen in West-Vlaanderen gaan vanaf vrijdag 20 maart dicht. Dat gebeurt door nieuwe, strengere maatregelen van de Nationale Veiligheidsraad.

De domeinen volledig fysiek vergrendelen is logistiek niet mogelijk, maar de parkings en de hoofdingangen worden wel afgesloten. Affiches en –borden aan de ingang en de parkings wijzen bezoekers op het toegangsverbod. Concreet gaat het om volgende provinciedomeinen: Baliekouter (Dentergem–Wakken), Bergelen (Wevelgem), Bulskampveld (Beernem), d’Aertrycke (Torhout), Fort van Beieren (Brugge–Koolkerke), Gavers (Harelbeke–Deerlijk), IJzerboomgaard (Diksmuide), Palingbeek (Ieper–Zillebeke), Raversyde (Oostende), Sterrebos (Roeselare–Rumbeke), ’t Veld (Ardooie), Tillegembos (Brugge–Sint-Michiels), Wallemote-Wolvenhof (Izegem), Zeebos (Blankenberge).

Het Zwin Natuur Park in Knokke-Heist werd al gesloten. De richtlijnen zijn er om de verspreiding van het coronavirus in te perken en te vertragen, om zo situaties te vermijden waarbij veel mensen samenkomen en zo de kans op een contact tussen een mogelijke besmette persoon en gezonde personen te verminderen. Ze blijven minstens tot zondag 5 april van kracht.

Eerder besliste de provincie om bezoekerscentra gesloten te houden tot minstens zondag 19 april. Het gaat om De Blankaart in Diksmuide, Bulskampveld in Beernem, Duinpanne in De Panne, De Gavers in Harelbeke, De Palingbeek in Ieper en Raversyde in Oostende. Ook speelpleinen en publiek sanitair werden afgesloten en cafetaria’s gingen dicht. Nu gaat de provincie nog een stap verder door de domeinen volledig af te sluiten.

Daarnaast besliste de provincie ook al om het Provinciaal Informatiecentrum Tolhuis in Brugge, het Wereldhuis in Roeselare en de provinciale uitleendiensten te sluiten, en annuleert ze haar activiteiten naar het ruime publiek (evenementen, studiedagen, activiteiten) minstens tot en met zondag 19 april. Provinciehuis Boeverbos zal tot minstens 5 april enkel ‘s morgens toegankelijk zijn, tussen 9 en 12 uur.

