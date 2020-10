Alexander Diaz Rodriguez pakt zilver op BK 10km bij de masters : “Moeilijk om terug op niveau te raken” Gunther Dekie

20u32 0 Brugge Afgelopen zondag werd in Lokeren het BK 10km op de weg afgewerkt. Bij de masters M40 mocht Alexander Diaz Rodriguez (41) als tweede op het podium. Hij legde de afstand af in een tijd van 31.40 en was daar slechts gematigd tevreden mee. “Ik slaag er momenteel niet in om een goed niveau te halen”, zegt hij.

Alexander Diaz Rodriguez behaalde deze zomer bij de masters M40 al nationaal zilver op de 5000m en goud op de 10000m. Zondag trok hij dan ook met titelambities naar Lokeren voor het BK 10km op de weg. “Jammer genoeg ben ik niet geslaagd in mijn opzet,” aldus de Bruggeling. “De eerste zes kilometer liepen nochtans heel vlot. Ik lag toen ook zo’n 10 seconden voor op mijn achtervolger, maar daarna was het over. In de laatste drie kilometer verloor ik nog 30 seconden op de winnaar, Jean-Charles Byl. Ik had graag gewonnen, maar hij was gewoon veel beter dan mij.”

De atleet van AC Deinze kreeg afgelopen zomer te kampen met een aantal blessures en hij slaagt er maar niet in om opnieuw aan te knopen met zijn oude niveau. “Het is eigenlijk allemaal begonnen met de corona-lockdown”, zegt hij. “Ik heb het toen een hele maand heel rustig aan gedaan. Gewoon genieten van het lopen zonder specifiek te trainen. Daarna ben ik terug beginnen opbouwen, maar toen kreeg ik overal last: aan de lies, aan mijn tenen, aan mijn knieën. Daardoor heb ik zo’n drie maand niet gelopen. Ik ben nu opnieuw een tweetal maand bezig, maar het verloopt allemaal heel moeizaam. Ik raak maar niet terug op een niveau dat ik normaal gemakkelijk haal. Het is de eerste keer dat ik dit meemaak in mijn carrière, maar ik wanhoop niet. Ik denk wel dat het de komende maanden allemaal in orde komt. Ik vermoed dat mijn basis momenteel nog niet goed genoeg is. Na verschillende maanden zonder veel training, moet mijn lichaam opnieuw gewend raken aan het trainingsritme. Daarnaast heeft ook het gebrek aan motivatie wat meegespeeld, denk ik. Door de coronapandemie waren er ook geen wedstrijden en was er ook geen doel. Daar had ik het lastig mee. Ik kijk nu enorm uit naar het veldloopseizoen en specifiek naar de CrossCup manches in Mol en Roeselare. Laat ons hopen dat die ook zonder problemen kunnen doorgaan, want dat is momenteel geen evidentie”, besluit hij.