Alcoholvrije cocktails saai? Met deze workshop leren Brugse horecamensen het tegendeel Mathias Mariën

30 januari 2020

17u38 0

In samenwerking met Horeca Forma en Horeca Brugge & Ommeland organiseerde de stad Brugge op donderdag voor de tweede keer ‘Mocktails & Health drinks’, een workshop voor mensen die in Brugge in de horecasector werken of een horecazaak uitbaten. “Hiermee spelen we in op de trend waarbij klanten op café of restaurant steeds vaker kiezen voor niet-alcoholische drankjes”, zegt schepen van preventie Mathijs Goderis (sp.a).

De timing van het initiatief is natuurlijk niet toevallig gekozen, vlak voor de start van Tournée Minérale. “De vraag naar gezonde voeding en drank neemt toe en dat merken ze ook in de horeca” zegt Goderis. “Tijdens deze creatieve workshop krijgen de deelnemers heel wat tips om gezonde en alcoholvrije drankjes te maken. De drempel wordt bewust laag gehouden, zodat de horecamensen meteen aan de slag kunnen.” Behalve heel wat ideeën, kregen de deelnemers ook een kostprijsberekening mee om aan te tonen dat non-alcoholische bereidingen niet verlieslatend hoeven te zijn.