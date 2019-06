Albanees krijgt 2 jaar cel voor tien inbraken in het Brugse Siebe De Voogt

24 juni 2019

12u16 0 Brugge Een 33-jarige Albanees heeft in de Brugse rechtbank twee jaar cel gekregen voor vier inbraken en zes pogingen daartoe in Brugge. De man had zelf de vrijspraak gevraagd.

De Brugse regio werd in november vorig jaar geteisterd door een inbrakenplaag. Op 1, 4 en 8 november vonden in totaal vier woninginbraken plaats en zes pogingen daartoe. In het merendeel van de gevallen gingen de inbrekers aan de haal met juwelen. “Naar aanleiding van de inbraken werden de ANPR-camera’s bekeken”, vertelde de procureur. “Op basis van dat onderzoek kregen we een Peugeot met Franse nummerplaat in het vizier.” Op 7 november wilde een patrouille van de politiezone Bredene/De Haan de verdachte Peugeot staande houden in De Haan. De wagen vertrok evenwel met gierende banden op het moment dat de agenten tot controle wilden overgaan.

De Albanese eigenaar, Adi C. (33), werd uiteindelijk op 29 november opgepakt aan de luchthaven van Zaventem. “De wagen van mijn cliënt stond geseind”, pleitte zijn advocate Nadia Lorenzetti, die de vrijspraak vroeg. “Mijn cliënt geeft toe dat hij z’n wagen uitleende, maar dat betekent niet dat hij ook op de hoogte was van de inbraken.” Het telefonieonderzoek wees uit dat Adi C. op 7 november wel degelijk in De Haan was. De rechter toonde tijdens de pleidooien al dat hij twijfels had bij het verhaal van de Albanees en veroordeelde hem maandagmorgen tot een effectieve celstraf van twee jaar.