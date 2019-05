Al zes kramen voor nieuwe wekelijkse zondagmarkt in Sint-Kruis Organisatoren mikken op 20 kramen Bart Huysentruyt

21 mei 2019

19u40 41 Brugge Er komt een nieuwe wekelijkse openbare markt in en buiten zaal Studio Hall in Sint-Kruis. Elke zondag vanaf 30 juni zal je er tussen 7 en 14 uur terecht kunnen voor bloemen, kippen of kaas. Er doen al zes kramen mee. “Ik denk dat hier potentieel voor is", zegt Guy Brunet van Studio Hall.

Het Brugse stadsbestuur zette deze week het licht op groen voor de organisatie van de wekelijkse zondagsmarkt in Sint-Kruis. Vorig jaar richtten de organisatoren die vraag al aan het Brugse stadsbestuur. “Maar we vroegen toen bijkomende garanties wat betreft de brandveiligheid in het vroegere Schuttershof, dat nu Studio Hall heet”, zegt schepen van Ruimtelijke Ordening Franky Demon (CD&V). “Die obstakels zijn inmiddels opgelost, waardoor er geen argumenten meer zijn tegen een markt.”

Proefdraaien

De komst van een nieuwe markt is goed nieuws voor de kramers en de lokale handelaars. Ook schepen van Werk en Ondernemen Pablo Annys (sp.a) is voorstander. “Met deze openbare markt wil het stadsbestuur de korte keten en de lokale economie mee helpen promoten, privé-initiatieven aanmoedigen en initiatieven stimuleren die de buurt versterken. We hebben beslist dat de organisatoren tot eind december mogen proefdraaien. Na een gunstige evaluatie kan deze periode voor onbepaalde duur voortgezet worden.”

Volgens de organisatoren, marktkramer Marc Neyrinck en Studio Hall-eigenaar Guy Brunet, komen er al zeker zes kramen vanaf zondag 30 juni. “We zullen de zaal netjes indelen, waardoor iedereen een mooi plaatsje krijgt”, zegt Brunet. “Momenteel doen al zes kramen mee, waaronder een noten-, een bloemen-, een kaas- en een kippenkraam. Op termijn hopen we naar zo’n twintig vaste marktkramers te groeien.”

In de lift

Volgens het Brugse stadsbestuur is er wel ruimte in de buurt van Sint-Kruis en Assebroek om zo’n markt op te starten. “We vormen in geen geval concurrentie met de zondagsmarkt op de Veemarkt in Sint-Michiels”, zegt Pablo Annys. “Steeds meer winkels sluiten op zondag de deuren in deze deelgemeenten. Dan is het mooi dat er zo'n initiatief komt, waardoor mensen toch nog hun inkopen kunnen doen. Het is bovendien positief dat wekelijkse markten weer in de lift zitten. Een paar jaar geleden is zo ook de markt in Lissewege van start gegaan, met positief effect. Die markt valt er nu niet meer weg te denken. Qua parking kunnen de bezoekers van de markt in Sint-Kruis gebruik maken van de schoolparking van Mariawende-Blydhove. Niets staat een succes dus in de weg.”

Waar vind je al een wekelijkse markt in Brugge?

- Brugge: Woensdagmarkt op Markt van 8 tot 13.30 uur. Zaterdagmarkt op ‘t Zand, Beursplein, Vrijdagmarkt, Hauwerstraat van 8 tot 13.30 uur

- Lissewege: Maandagmarkt ‘Onder de Toren’ van 8 tot 13.30 uur

-Sint-Michiels: Zondagmarkt op Veemarkt in de voormiddag

- Zeebrugge: Vrijdagmarkt op Marktplein van 8 tot 13.30 uur