Al vier steden tonen interesse in Brugse ijssculpturen: “Dat we energieverslindend zijn, is een illusie” Organisator Alexander Deman zet zijn energiefactuur uit 2018 op Facebook Bart Huysentruyt

13 juni 2019

16u12 0 Brugge Al drie Belgische en één Franse stad tonen interesse in het ijssculpturenfestival van Bruggeling Alexander Deman. Zoals bekend is het festival niet meer welkom in Brugge, wegens “energieverslindend”. Deman plaatste zijn laatste energiefactuur donderdag op Facebook. “We verbruiken op 100 dagen 25.000 euro, ofwel het gemiddeld jaarverbruik van een supermarkt.”

Gemengde reacties na de aankondiging van de stad Brugge om komaf te maken met een aantal vaste waarden tijdens de eindejaarsperiode. De schaatspiste verhuist naar het Minnewater en wordt energieneutraal. Er zal dus niet meer op ijs worden geschaatst. En ook de ijssculpturen komen niet meer terug, want het festival is volgens de stad “energieverslindend”. Organisator Alexander Deman reageerde woensdag nog rustig, maar zette donderdag op Facebook toch nog even de puntjes op de ‘i’. “Mijn festival had vorig jaar, gedurende honderd dagen, een energiefactuur van 25.000 euro. Dat bedrag staat gelijk aan een jaarfactuur voor een grote supermarkt of het jaarverbruik van tien Vlaamse gezinnen. Ik vind dat niet energieverslindend. Dat is een foute perceptie.”

Deman betreurt dat de stad hem niet eerder contacteerde. “Want ik was zeker bereid geweest om nog eens 200 extra zonnepanelen op het dak te leggen. Ik heb de voorbije jaren erg geïnvesteerd in energiezuiniger maatregelen voor het festival. Zo is de ijshal hermetisch afgesloten en werkt ze als een grote koelkast, waar de temperatuur bij ons op - 6 graden gehouden wordt. Uiteraard kost dat veel energie. Daarom ook liggen er zonnepanelen op ons dak.”

Deman zette zijn factuur op Facebook en kreeg veel steunbetuigingen. Een aantal Belgische steden belde hem zelfs op om het ijssculpturenfestival deze winter bij hen te organiseren. Het gaat om Sint-Truiden, Bergen en Luik. Ook het Franse Metz zou bereid zijn de ijssculpturen te ontvangen. “Met Luik en Metz onderhouden we goede contacten, omdat we er in het verleden ook al festivals organiseerden”, zegt Deman. “Sint-Truiden heeft dan weer het tweede grootste marktplein van Vlaanderen ter beschikking. In Bergen zouden we op het plein voor het station kunnen staan. Dat wordt helemaal vernieuwd. De reacties van die steden doen deugd. Er gaan plots veel nieuwe deuren open.”

Deman heeft een exclusief contract met Disney en wil deze winter het thema ‘Frozen 2' volledig uitspelen in ijs. De voorbije jaren lokte het ijssculpturenfestival in Brugge telkens zo'n 150.000 bezoekers.