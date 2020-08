Al minstens tien buitenklassen bij start van schooljaar: “Hier moeten we geen ramen openzetten” Bart Huysentruyt

25 augustus 2020

09u49 0 Brugge Brugse scholen voeren massaal buitenklassen in om leerlingen coronaproof les te kunnen geven. In de openlucht krijgt het coronavirus immers minder kans om zich te verspreiden.

Al tien locaties zijn door de stad aangeduid als buitenklas. Dat is onder meer het geval in domein Beisbroek, in het Coppietersbos, De Zeven Torentjes, Veltembos, Paalbos en in het Boudewijnpark. “De voordelen van buiten leren zijn enorm”, zegt burgemeester Dirk De fauw (CD&V). “Buiten zijn helpt bij de preventie van gedragsproblemen, stimuleert de creativiteit, leidt tot meer beweging, bevordert het herstel na ziekte.”

In deze buitenklasjes staan boomstammetjes die dienen als groene zitplek in open lucht. “Door de coronacrisis heeft de onderwijssector al voor zware beproevingen gestaan”, vult schepen van Onderwijs Ann Soete (Open Vld) aan. “Op heel korte termijn hebben scholen moeten schakelen om hun werking te garanderen. Overal kijken scholen waar ze voldoende luchtcirculatie kunnen garanderen. Wel, hier is dat geen probleem. Hier moeten geen ramen open worden gezet. Op een mooie herfstdag, of zelfs in de winter met een dikke trui is het hier gegarandeerd aangenaam om les te volgen of om les te geven.”