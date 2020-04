Al meer dan 6.000 pv’s in West-Vlaanderen sinds start van coronamaatregelen Siebe De Voogt

23 april 2020

12u40 1 Brugge Sinds de start van de coronamaatregelen zijn in West-Vlaanderen al 6.000 pv’s uitgeschreven voor niet-essentiële verplaatsingen of inbreuken op het samenscholingsverbod. Dat zegt gouverneur Carl Decaluwé. “Elk pv is er één te veel”, stelt hij. “Het is essentieel dat we blijven volhouden.”

Gouverneur Carl Decaluwé maakte na de paasvakantie een tussentijdse balans op van het aantal uitgeschreven corona-pv’s, samen met de korpscheffen van de West-Vlaamse politiezones. Daaruit blijkt dat, sinds de start van de maatregelen op 18 maart, al ruim 6.000 processen-verbaal werden uitgeschreven in West-Vlaanderen. “Het ging vooral om inbreuken op het samenscholingsverbod en niet-essentiële verplaatsingen”, zegt Decaluwé. “Het paasweekend was bijzonder druk. Het laatste weekend van de vakantie was dan weer veel rustiger. De West-Vlamingen hielden zich een flink stuk beter aan de coronaregels. Al zullen de weersomstandigheden daar vooral een grote rol in gespeeld hebben. Voor mij is het duidelijk: elk pv is er één te veel. Het is telkens opnieuw iemand die zich niet aan de regels houdt. Dat kan niet.”

Decaluwé roept de West-Vlamingen nog eens op zich aan de coronawetgeving te houden. “Het virus is echt een gevaarlijk beestje”, benadrukt hij. “Elk moment kunnen de cijfers opnieuw de hoogte inschieten. We moeten volhouden, hoe moeilijk dat ook is. Het is in het belang van ieders veiligheid! Onze politiezones zullen dan ook controles blijven uitvoeren.”