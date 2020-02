Al honderd nieuwe plantvakken voor gevelgroen in Brugge Bart Huysentruyt

20 februari 2020

11u43 0 Brugge De oproep voor meer groen in Brugse straten krijgt gehoor. De dienst Openbaar Domein maakte donderdag al het honderdste plantvak voor gevelgroen vrij.

“Bijzonder aan deze locatie is dat twee buren beslist hebben om een plant te plaatsen op de scheiding van hun woningen”, vertelt schepen van Openbaar Domein Mercedes Van Volcem (Open Vld). In het kader van een proefproject werd er bij de bewoners van de Langestraat, Hoogstraat en Ganzenstraat navraag gedaan of er interesse was om een plantvak te installeren aan de voorgevel voor het plaatsen van een gevelplant. Dat was een succes en werd uitgebreid naar alle straten in Brugge. Een aannemer werd aangesteld om de plantvakken te maken. Wie nog interesse heeft kan zijn aanvraag indienen via www.brugge.be/gevelplant.