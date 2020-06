Al gezien? Brugge zet viertalige borden om ondergronds parkeren aan te moedigen Bart Huysentruyt

19 juni 2020

10u03 0 Brugge Er staan nieuwe parkeerborden langs de belangrijkste invalswegen van Brugge die bezoekers moeten aanraden om ondergronds te parkeren. In vier talen staat te lezen dat dat goedkoper is en onbeperkt in tijd.

De borden staan sinds vandaag opgesteld langs de Koning Albert I-laan en de Bevrijdingslaan. “Deze nieuwe borden moeten vooral de aandacht trekken van de buitenlandse toeristen”, zegt burgemeester Dirk De fauw (CD&V). “We stellen vast dat vooral zij in de binnenstad nog volop bovengronds parkeren. Met deze borden, in het Nederlands, Duits, Frans en Engels, wijzen we hen erop dat de openbare parkings interessanter zijn.”