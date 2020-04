Al acht doden na corona-uitbraak in Brugs rusthuis Westervier: “Iedereen zal hier ziek worden” Bart Huysentruyt

06 april 2020

10u27 484 Brugge Het Brugse woonzorgcentrum Westervier is hard getroffen door het coronavirus: al acht bewoners zijn er op korte tijd gestorven aan het coronavirus. En de directie vreest nog meer overlijdens: “Iedereen zal ziek worden”, voorspelt de plaatselijke arts.

In zo’n twintig Vlaamse woonzorgcentra heerst er momenteel een grote uitbraak van het coronavirus. Dat bevestigt het Agentschap Zorg en Gezondheid. In de getroffen rusthuizen zijn relatief veel bewoners ziek en valt ook meer personeel uit. Onder meer in woonzorgcentrum Westervier in Sint-Kruis Brugge zijn de afgelopen dagen meerdere doden gevallen.

We hopen maar dat we niet nog meer mensen moeten afgeven, maar dat zal wellicht onvermijdelijk zijn Dirk Lips, directeur Curandogroep

“Het coronavirus slaat hier ongemeen hard toe”, bevestigt directeur Dirk Lips van de overkoepelende Curando-groep. “De voorbije week zijn al acht bewoners gestorven aan Covid-19. In totaal zijn 45 bewoners en 7 personeelsleden ziek. Ze zijn niet allemaal bevestigd besmet met het coronavirus, maar vertonen wel de symptomen. Het is momenteel alle hens aan dek. Onze coördinerend raadgevend arts denkt dat alle bewoners en collega’s dit zullen doormaken. We hopen maar dat we niet nog meer mensen moeten afgeven, maar dat zal wellicht onvermijdelijk zijn. We proberen het personeelstekort zo goed en kwaad mogelijk op te vangen.”

Versterking voor nachtploeg

In Westervier langs de Speelpleinlaan in Sint-Kruis zitten 118 bewoners. Volgens administratief directeur Kurt Le Comte is er nu al versterking voor de nachtploeg. “We proberen ervoor te zorgen dat er geen over-en-weer-geloop meer is tussen afdelingen in het woonzorgcentrum. Daarmee hopen we de verspreiding van het coronavirus binnen de muren van Westervier tegen te houden.” De schrik zit er uiteraard goed in. “We merken dat zowel personeelsleden als bewoners erg bevreesd zijn om ziek te worden. Dat is normaal. We hopen dat we de komende dagen met deze equipe aan personeel kunnen verder werken. Als er nog meer mensen uitvallen, komen we in de problemen.”

Op basis van de inschattingen neemt het Agentschap Zorg en Gezondheid nu ook zelf contact op met de woonzorgcentra om de situatie te evalueren. Vlaams minister van Welzijn Wouter Beke (CD&V) wil eventueel thuisverpleegkundigen inschakelen in de zwaarst getroffen woonzorgcentra. In de andere woonzorgcentra van Westervier zijn er voorlopig minder problemen. “En dat hopen we zo te houden”, aldus nog Le Comte.