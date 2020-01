Al 35.000 gezinnen schreven zich in voor groepsaankoop groene stroom en gas Bart Huysentruyt

20 januari 2020

11u25 0 Brugge De negende groepsaankoop groene stroom en gas van de provincie West-Vlaanderen telt al meer dan 35.000 inschrijvingen. Dat is ongeveer een kwart meer dan vorig jaar in diezelfde periode.

Nog drie weken, tot en met dinsdag 11 februari, kunnen particulieren en ondernemingen met een jaarverbruik tot 50.000 kilowattuur voor elektriciteit en 100.000 kilowattuur voor gas zich vrijblijvend en gratis inschrijven voor de groepsaankoop. De veiling voor energieleveranciers is op woensdag 12 februari. Daarna krijgen alle ingeschrevenen een voorstel op maat voor een contract van één jaar. Pas daarna beslis je of je al dan niet ingaat op het aanbod.

200 euro bespaard

Bij de groepsaankoop groene energie en gas van vorig jaar schreven maar liefst 67.275 gezinnen zich vrijblijvend in. 46.141 onder hen (zo’n 69 procent) gingen in op het aanbod van de winnende energieleveranciers en bespaarden gemiddeld 200 euro. Dankzij de verscheidene groepsaankopen van de provincie West-Vlaanderen stapten in totaal al zo’n 264.000 gezinnen en bedrijven over.

Met de groepsaankoop wil de provincie haar inwoners en ondernemingen de kans bieden om te besparen op hun energiekosten. Door een groot volume gezamenlijk via een veiling aan te kopen, kan een betere prijs worden bedongen.

Info op de website www.west-vlaanderen.be/groepsaankoop, via de gratis infolijn (0800/18.711) of bij een infoloket.