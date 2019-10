Al 200 nieuwe afvalmanden in Brugge Bart Huysentruyt

04 oktober 2019

18u17 0 Brugge Aan de Stadsschouwburg is deze week de 200ste afvalmand vervangen door een nieuw exemplaar.

Het gaat om een enorm werk voor de dienst Openbaar Domein en Stadsreiniging. Ze vervangen 500 afvalmanden over een periode van een paar jaar. “We verwijderen de oude afvalmanden en kiezen volop voor nieuwe exemplaren”, zegt schepen van Openbaar Domein Mercedes Van Volcem (Open Vld). “Met dit exemplaar is bijna de helft van de afvalmanden in het centrum vervangen door een nieuw model. De vernieuwing heeft een aantal voordelen. Niet alleen op esthetisch vlak, maar ook voor wat de technische uitwerking betreft. Zo is er een peukenopvang voorzien en is er de mogelijkheid om in de toekomst selectief te verzamelen.”