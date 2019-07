Al 2.000 inschrijvingen voor Great Bruges Marathon Bart Huysentruyt

22 juli 2019

Drie maanden voor de start van de Great Bruges Marathon hebben zich al 2.000 lopers ingeschreven.

Van die 2.000 is bijna de helft buitenlands. Ze kunnen zich inschrijven voor de marathon, halve marathon of de Family Walk. “Het valt op dat de Athora Great Bruges Marathon voor het derde jaar op rij heel wat Fransen, Britten en Nederlanders aantrekt. Opvallende nieuwkomers in de top 5 dit jaar zijn Duitsland en Ierland”, zegt Thomas Huyberechts van organisator Golazo.

De Athora Great Bruges Marathon is er niet alleen voor lopers, maar ook voor wandelaars. Voor de geoefende wandelaar is er de Athora Great Bruges 21K Walk. Voor wie 21 km wandelen iets te veel vindt, is er de Family Walk. Dat is een wandeling van 8 km in hartje Brugge, langs de meest iconische en idyllische plaatsen van de stad. De start van alle afstanden ligt net voorbij de Dijver op het Guido Gezelleplein, de finish ligt op de Brugse Markt.

Om het loop- en wandelcomfort van alle deelnemers te optimaliseren, heeft de organisatie beslist om de starttijden van de verschillende wedstrijden te herschikken. Zo zullen de marathon en halve marathon samen om 10 uur op gang geschoten worden. “Dit doen we bewust om de looptempo’s en piekmomenten van beide proeven beter op elkaar af te stemmen, vooral in de latere fases van de wedstrijden. Bovendien is 10 uur een ideaal vertrekuur voor een najaarsmarathon in onze contreien”, legt Thomas Huyberechts uit. Om 10.30 uur weerklinkt vervolgens het startschot voor de 21K Walk en Family Walk.