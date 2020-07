Al 176 Bruggelingen overleden aan coronavirus Bart Huysentruyt

29 juli 2020

17u20 2 Brugge Er zijn al 176 Bruggelingen overleden aan de gevolgen van het coronavirus. Dat blijkt uit cijfers die Vlaams volksvertegenwoordiger Annick Lambrecht (sp.a) opvroeg.

Het totaal aantal personen dat is overleden aan het coronavirus in Brugge, met postcode van overlijden in 8000, 8200, 8310, 8380, is 176. De eerste gerapporteerde overledene was op 22 maart en tot op vandaag is de laatste overledene gerapporteerd op 28 juni. Zowat de helft van de overlijdens gebeurde in een woonzorgcentrum, de andere helft in een ziekenhuis.