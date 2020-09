Al 174 aanvragen voor ‘Ik wil een boom’ op één week tijd: “Zo maken we Brugge gezonder” Bart Huysentruyt

04 september 2020

15u21 0 Brugge Er zijn al 174 aanvragen ingediend voor de actie ‘Ik wil een boom’ en dat amper in één week tijd. De stad Brugge wil immers haar inwoners de kans geven om een boom aan te planten in hun voortuin.

De stad Brugge lanceert het project ‘Ik wil een boom’ om jaarlijks extra bomen aan te planten bij particulieren in de voortuin. Inwoners kunnen voor elke gelegenheid een boom aanvragen. “We kunnen het belang van de groene longen niet genoeg benadrukken”, zegt burgemeester Dirk De fauw (CD&V). Volgens schepen Mercedes Van Volcem (Open Vld) is er op het openbaar domein vaak geen plaats en wordt daardoor gekeken naar de voortuintjes. Leuk detail: het aanvragen van een boom en de plaatsing ervan is gratis. “Ik roep alle Bruggelingen op om dit zo snel mogelijk te doen”, zegt Van Volcem. “Zo maken we onze Brugse stad nog mooier en gezonder.” De termijn om een aanvraag te doen met aanplant in november loopt nog tot eind deze maand. De aanplant is voorzien in november en maart. De stad zelf wil nog 315 bomen extra planten in dezelfde maanden.