Al 14 bewoners bezweken aan coronavirus in Brugs rusthuis: “Hopen dat testkits er nu snel zijn” Mathias Mariën

08 april 2020

11u06 22 Brugge Het Brugs woonzorgcentrum Westervier blijft slachtoffer van het coronavirus. Woensdagochtend is daar al de veertiende bewoner overleden ten gevolge van het virus. “Wat zich nu in ons woonzorgcentrum afspeelt is verschrikkelijk, er zijn geen woorden voor. Alleen maar stilte en verstomming”, zegt directeur Dirk Snauwaert, die hoopt dat het testmateriaal snel ter beschikking zal zijn.

“Het is ongelofelijk hoe snel het virus zich verspreidt. Nochtans hadden we alle voorzorgen genomen om het buiten te houden, maar jammer genoeg is dat niet gelukt.” Directeur Dirk Snauwaert is diep geraakt door de menselijke tol die het coronavirus in wzc Westervier eist. Sinds eind vorige week zijn daar al 14 bewoners overleden. Dinsdagochtend stond de teller nog op 10. De vrees is dat er de komende tijd nog meer bewoners zullen bezwijken. “Ze zijn deel van een kwetsbare doelgroep, maar het blijft verschrikkelijk”, zegt de directeur.

9 personeelsleden ziek

Ondertussen wachten ze in Brugge op de beloofde testkits. Eenmaal die er zijn, zullen alle 120 bewoners én alle personeelsleden getest worden. Tot nu toe zijn al minstens 9 medewerkers besmet met het virus. “Mogelijk zijn er dat nog meer, maar vertonen sommigen geen of zeer milde symptomen, daarom zijn die testen ook zo belangrijk”, zegt de directie. Personeelsleden die positief testen, maar geen symptomen vertonen, mogen mits het naleven van de strikte hygiënische voorwaarden wel aan de slag blijven. Dat is overigens geen individuele beslissing van het woonzorgcentrum, maar past binnen de federale richtlijnen.

Studenten in dienst

De bedoeling is ook om de bewoners die negatief testen op het virus, af te zonderen. “Al is zo’n negatieve test spijtig genoeg geen garantie dat er geen besmetting is. Die kan enkele dagen later plots wel opduiken”, aldus directeur Dirk Snauwaert, die de voorbije dagen versterking kreeg van enkele studenten verpleegkunde van Vives. “De meesten deden hier al stage en kennen ons centrum dus goed. We zijn die mensen enorm dankbaar voor hun hulp." De directie probeert ondertussen zo veel mogelijk contact te houden met de familie van de bewoners. Zo krijgen bewoners die stervende zijn onder strikte maatregelen de kans om afscheid te nemen van hun familie.

Bezoek burgemeester

Brugs burgemeester Dirk De fauw (CD&V) was zwaar aangedaan door het nieuws van de corona-uitbraak in het woonzorgcentrum en ging de bewoners en het personeel aan het raam al een hart onder de riem steken. “Een gebaar dat voor iedereen binnen het centrum enorm bemoedigend was”, benadrukt directeur Dirk Snauwaert. “We kunnen alleen maar hopen dat de situatie snel beter wordt."