Agressieveling krijgt werkstraf nadat hij 80-jarige bestuurder in elkaar schopte “omdat die zich niet vlot in het verkeer begaf” Siebe De Voogt

30 juni 2020

14u06 0 Brugge Een 53-jarige Bruggeling moet een werkstraf van 80 uren uitvoeren voor een zwaar geval van verkeersagressie. G.S. schopte een 80-jarige man in elkaar op straat. De reden? Het slachtoffer reed volgens de vijftiger niet meer zo vlot in het verkeer.

De verwerpelijke feiten speelden zich op 17 juli 2018 af. Het toen 80 jaar oude slachtoffer kwam van Knokke en besloot via Damme naar zijn woonplaats in Brugge te rijden. Op een brugje in de Kerkstraat stond de man plots oog in oog met de wagen van Bruggeling G.S. (53). Het slachtoffer was al halverwege het brugje, dus moest G.S. achteruit rijden. Dat was blijkbaar niet naar z’n zin, want de volgende kilometers ging hij bumperkleven bij de bejaarde man. Eenmaal op Brugs grondgebied hield het slachtoffer halt. G.S. ging dwars voor z’n wagen staan, waarop het tot een woordenwisseling kwam. De bejaarde man stapte uit en moest dat meteen bekopen.

Hij kreeg meteen verschillende trappen te verwerken. “Het was niet zomaar een schopje”, stelde de procureur. “Het slachtoffer had verwondingen aan zijn borstkas en heel grote blauwe plekken op zijn bovenbenen. De beklaagde trapte hem ook in zijn kruis.” De bejaarde man was na de feiten anderhalve maand buiten strijd. Hij kon zich de nummerplaat van zijn belager herinneren en zo kon G.S. worden opgepakt. Hij verklaarde dat hij zich ergerde, omdat de bejaarde man “zich niet zo vlot meer in het verkeer begaf”. De rechter legde G.S. dinsdagmorgen 80 uur werkstraf op. Het slachtoffer kreeg voorlopig 3.600 euro schadevergoeding toegekend.