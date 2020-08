Afvalophaler zwaargewond na ongeval met overladen transportkar vol papier en karton Mathias Mariën

31 augustus 2020

16u54 0 Brugge In het centrum van Brugge is vorige week een afvalophaler ernstig gewond geraakt door een overladen transportkar vol papier en karton.

“Veel handelaars bieden papier en karton aan in hoge metalen transportkarren”, leggen ze bij IVBO uit. “Bij dergelijke karren ligt het zwaartepunt veel hoger dan bij rolcontainer, bedoeld voor afval. Dit maakt dat de karren ook sneller kantelen bij een oneffen ondergrond. En zo gebeurde het ongeval: een lader verreed een kar, waarbij deze kantelde en zo’n 200 kilo papier en karton op de voet van de lader belandde.” Het gevolg: meerdere ernstige breuken in de voet en een spoedoperatie. IVBO roept op om papier en karton enkel aan te bieden in reglementaire recipiënten. “Er zijn veilige rolcontainers beschikbaar in verschillende formaten. De allergrootste rolcontainer is zo’n 1100L en kost éénmalig 225 euro , maar de lediging blijft gratis op de normale ophaaldata”, zegt Geert Quaegebeur, directeur van IVBO. “Kleinere hoeveelheden kunnen uiteraard nog steeds aangeboden worden in pakketjes of dozen van maximum 15 kilogram, gebonden met natuurtouw.