Afvalcontainer staat wat ongelukkig op de Burg: “Zoeken andere plaats” Bart Huysentruyt

08 augustus 2019

20u23 0 Brugge De afvalbak van ‘Fan van Brugge oltied schoane’ lokt heel wat kijklustigen op de Burg.

Toeristen verbazen zich over het concept: een open container waarin je echt alles ziet liggen. Toch krijgt de stad wat kritiek, vooral van de eigen inwoners, over de plaats waar de afvalcontainer is opgesteld. Hij staat voor het stadsarchief naast het Stadhuis. “Dat is toch geen zicht”, is de kritiek. Schepen van Cultuur Nico Blontrock (CD&V) reageerde donderdag al op Facebook. “We gaan toch een andere plaats moeten zoeken. Het is wat ongelukkig.”