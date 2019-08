Afvalcontainer op Burg is weggenomen na kritiek van inwoners Siebe De Voogt

09 augustus 2019

18u47 2 Brugge De afvalbak van “Fan van Brugge oltied schoane” staat niet langer op de Burg. Schepen van Preventie Mathijs Goderis (sp.a) besliste de container te laten wegnemen nadat het de voorbije dagen kritiek regende.

De open afvalbak, waarin werkelijk alles te zien was, zorgde voor veel kijklustigen op de Brugse Burg. Vooral toeristen verbaasden zich over het aparte concept. Onder de Bruggelingen was echter heel wat kritiek te horen. Ze vonden de locatie van de afvalcontainer, pal voor het stadsarchief naast het Stadhuis, niet passen. Schepen van Cultuur Nico Blontrock (CD&V) opperde donderdag op Facebook al het idee om de container weg te nemen en zijn collega van Preventie volgde vrijdag. “Ik blijf me als schepen inzetten voor de campagne van “Brugge oltied schoane””, zegt Mathijs Goderis. “We beklemtonen ermee dat zwerfvuil geen plaats heeft in de stad. De locatie werd gekozen op basis van vorige edities van Benenwerk, waaruit bleek dat er op die plaats heel wat zwerfvuil achterbleef. Met de commotie van de voorbije dagen in het achterhoofd, zullen we in de toekomst rekening houden met de keuze van de inplanting van deze sensibiliserende vuilnisbakken. Op die manier kan iedereen genieten van ons mooie erfgoed in een propere stad.”