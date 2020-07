Afvalbrand zorgt even voor paniek in Pastoriestraat Siebe De Voogt

21 juli 2020

16u31 0 Brugge Bewoners van de Pastoriestraat in Sint-Andries vreesden dinsdagnamiddag even voor een brand bij één van hun buren. Uiteindelijk bleek de man in zijn tuin gewoon afval aan het verbranden te zijn.

De brandweer kreeg rond 15 uur een melding van een grote brand in de Pastoriestraat in Sint-Andries, bij Brugge. Buurtbewoners hadden een dikke rookpluim vanachter een woning zien komen. De hulpdiensten snelden in grote getale ter plaatse en stelden vast dat de rook uit de tuin van een rijwoning kwam. De oudere bewoner was er afval aan het verbranden, maar was zich van geen kwaad bewust. De brandweer doofde het vuur en kon zo snel terugkeren naar de kazerne.