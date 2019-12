Aftellen naar eind 2020 kan beginnen: eerste steen gelegd voor nieuw Brugs Rugbycentrum Bart Huysentruyt

30 november 2019

17u28 6 Brugge In het sportcentrum Gulden Kamer in Sint-Kruis is de eerste steen gelegd van het nieuwe Brugs Rugbycentrum.

De stad Brugge en de Brugse Rugbyclub engageerden zich al in 2017 om samen een nieuw rugbycentrum te bouwen. De Brugse Rugbyclub telt 174 leden en was al geruime tijd op zoek naar een vaste locatie in Brugge. In 2018 werden de veldverlichting en rugbydoelen geplaatst zodat sinds begin 2019 de club al op de Gulden Kamer kon trainen. Tegen eind 2020 moet de club een eigen stek hebben, inclusief kleedkamers en clubhuis.

“Het rugbycentrum zal bestaan uit een clubhuis met twee ruime kleedkamers, bergruimte, opleidingsruimte, cafetaria en twee sportvelden”, zegt schepen van Sport Franky Demon (CD&V). “Het clubhuis is bijna-energieneutraal: uitstekend geïsoleerd en voorzien van zonnepanelen. Investeren in kwalitatieve sportinfrastructuur staat hoog op de agenda, alleen zo kan je mensen overtuigen om meer te bewegen. Het is uitvoerig bewezen dat voldoende beweging een essentieel onderdeel uitmaakt van een gezonde levensstijl.”

De totale kostprijs van dit centrum bedraagt één miljoen euro. De stad neemt hiervan 689.000 euro op zich, de Brugse Rugbyclub draagt zelf 200.000 euro bij en de Vlaamse overheid investeert 190.000 euro.