Afhaaldienst bibliotheek nu ook in Zeebrugge, Sint-Andries, Sint-Kruis en Sint-Jozef Bart Huysentruyt

14 april 2020

10u02 0 Brugge De Brugse bibliotheek biedt voortaan een afhaaldienst voor reserveringen aan voor boeken uit de afhaalpunten in Zeebrugge, Sint-Jozef, Sint-Andries en Sint-Kruis. Eerder was dat al mogelijk in hoofdbibliotheek De Biekorf.

Je kan dus materialen uit Bibliotheek J.F. Willems (Zeebrugge), De Garve (Sint-Jozef), De Zorge (Sint-Kruis) en het filiaal van Sint-Andries online reserveren. Afhalen is mogelijk op afspraak in de respectievelijke bibliotheken vanaf maandag 20 april. Je reserveert je materialen online via Mijn Bibliotheek (alle info op brugge.bibliotheek.be). Je wacht tot je een e-mail ontvangt van de bibliotheek. In die e-mail staat wanneer je naar de bibliotheek mag komen om je pakket op te halen.