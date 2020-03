Afgelast door corona, volg het hier live. Waar kan ik nog naartoe en waar niet in de regio Brugge? Arne Hanseeuw Siebe De Voogt Mathias Mariën Bart Huysentruyt

12 maart 2020

10u52 66 Brugge Alle evenementen tot 1.000 mensen worden geannuleerd, alle rusthuizen gaan dicht tot na de paasvakantie en burgemeesters zoals Bart Tommelein van Oostende roepen op de raad van viroloog Van Ranst op te volgen en alles af te gelasten. De maatregelen rond het coronavirus worden steeds uitgebreider. Om het overzicht te bewaren voor jouw regio bundelen we hier alles in één stuk.

BRUGGE: Alle geplande evenementen die Cultuurcentrum Brugge organiseert tot en met 31 maart in de Koninklijke Stadsschouwburg, Magdalenazaal, De Dijk en Daverlo worden geannuleerd. Ook de ticketbalies van Cultuurcentrum Brugge blijven tot en met 31 maart gesloten. Schoolvoorstellingen, randanimatie, gratis evenementen, tentoonstellingen door stad Brugge georganiseerd gaan niet meer door tot bovenstaande datum. Het dubbele concert van Het Zesde Metaal, gepland op vrijdag en zaterdag, wordt verschoven naar het najaar. Tickethouders krijgen daarover meer info.

BRUGGE: Het Sint-Lodewijkscollege van Brugge sluit vrijdag de deuren. De 1.300 leerlingen moeten niet afkomen. De grootste school van Brugge is meteen de eerste die zo'n drastische maatregel neemt. Volgen er nog scholen?

BRUGGE/RUDDERVOORDE/LOPPEM/KNOKKE: SoccerFun, dat sportactiviteiten aanbiedt in de hele regio, neemt ook maatregelen. Zo worden de wekelijkse activiteiten geschrapt: de Keeperschool in Ruddervoorde, de voetbalschool in Loppem en de MovingKids bewegingsreeks in Brugge. Wat betreft de paaskampen wacht de organisator op verdere info vanuit de overheidsdiensten. Het paasvoetbalkamp in Knokke wordt afgelast. Ouders worden via mail op de hoogte gehouden.

JABBEKE: De jaarlijkse show van dansgroep Kickx N Moves in het Vrijetijdscentrum op 20 en 21 maart gaat niet door. Het evenement wordt wellicht verplaatst naar het weekend van 29 en 30 mei. Tickets blijven geldig. Iedereen blijft z'n plaatsen behouden. Tot nader bericht gaan alle lessen van de Kickx N Moves wél nog door.

BRUGGE: Alle zwembaden op Brugs grondgebied (Lago, Interbad, Jan Guilini) worden vanaf vrijdag 13 maart gesloten tot 31 maart. Alle publieke evenementen georganiseerd door stad Brugge worden geannuleerd tot 31 maart.

OOSTKAMP: Het Lentefeest en Feest van de Vrijzinnige Jeugd in Oostkamp op zaterdag 28 maart wordt afgelast en vervangen door een plechtigheid in intieme kring in de klassen Zedenleer op een later te bepalen datum.

BLANKENBERGE: De ontvangst van nieuwe inwoners op donderdag 19 maart wordt verplaatst naar donderdag 24 september. De geplande LEIF-voordrachten van dokter Villeyn, in het kader van de Buurtbabbels, op maandag 16 en 23 maart gaan niet door.

BRUGGE/TORHOUT: Hogeschool VIVES zet de lessen zo goed als volledig stop op alle campussen (Kortrijk, Brugge, Roeselare, Torhout en Oostende). De hogeschool schakelt over op onderwijs op afstand. VIVES beschikt daartoe over uitgebreide expertise. In enkele uitzonderlijke gevallen, zoals bij labs en praktijklessen, is het niet zomaar mogelijk. VIVES zal die in zo veilig mogelijke omstandigheden organiseren, rekening houdend met de voorwaarden van de bevoegde instanties. Bij ontmoetingen in gesloten ruimtes wordt een afstand van minstens één meter bewaard.

REGIO: De katholieke kerk in België schorst alle publieke liturgische samenkomsten. Deze beslissing gaat in vanaf komend weekend en geldt alvast tot vrijdag 3 april. Doopsels, huwelijken en uitvaarten kunnen plaatsvinden in beperkte kring. Voor alle andere pastorale bijeenkomsten wordt maximale voorzichtigheid gevraagd. De kerkgebouwen blijven open voor persoonlijk gebed en bezinning.

BLANKENBERGE: De Best of B, ofwel de jaarlijkse prijsuitreiking van de sport-en cultuurraad van vrijdag 13 maart, is afgelast. De stad communiceert later over een andere datum.

JABBEKE: Het Buurthuis De Post neemt eveneens maatregelen tegen het coronavirus en beslist vanaf vrijdag te sluiten tot en met 19 april.

JABBEKE: Het Buurtinformatienetwerk heeft na overleg met het gemeentebestuur beslist om de voordracht van Alain Remue op dinsdag 17 maart te annuleren en te verplaatsen naar een latere datum. De tickets voor de voordracht blijven geldig.

ZEDELGEM: Vrije Basisschool De Leeuw verplaatst haar schoolfeest van vrijdag 20 maart naar een latere datum.

BRUGGE: Cercle-voorzitter Vincent Goemaere reageerde via Facebook intussen op de beslissing om Cercle-KVO achter gesloten deuren te spelen. De laatste wedstrijd van de reguliere competitie moest immers ook gepaard gaan met een spetterend feestje om het behoud te vieren. “We keken zo uit om samen met jullie te vieren. Maar Cercle begrijpt dat mogelijke risico’s voor gezondheid primeren. Ik hoop dat alle fans dit ook begrijpen. Jullie hebben sowieso nog een 1A-feestje tegoed”, aldus de Cercle-preses.

ZEDELGEM: De inhuldiging van het nieuwe gebouw van Packo in Zedelgem, gepland op 18 maart, gaat niet door. Er werden gasten uit verschillende landen verwacht. Uitstel is geen afstel. De nieuwe datum is woensdag 10 juni.

BRUGGE: Miles for Smiles, een loopfeest in het teken van het goede doel van komende zaterdag 14 maart in Brugge, gaat niet door. Dat laten de organisatoren weten.

BRUGGE: Afwachten of het concert van Het Zesde Metaal in de Magdalenazaal van vrijdag 13 en zaterdag 14 maart doorgaat. Daar wordt 900 man verwacht. Er is nog geen beslissing genomen.

BRUGGE: Geen audioguides meer in de Brugse Musea. Die werden de voorbije dagen wel nog gebruikt, maar telkens met alcoholhoudende doekjes. Die zijn nu op en nauwelijks nog te verkrijgen. De musea zelf blijven voorlopig wel geopend.

HERTSBERGE: Basisschool De Bosbes heeft beslist om de Nacht van de Bosbes, georganiseerd door de Ouderraad, niet te laten doorgaan. De fuif was vrijdagavond gepland in zaal Bulscampvelt, maar wordt naar een later datum verplaatst. Ook het solidair ontbijt ten voordele van Broederlijk Delen dat zondag op dezelfde plaats zou georganiseerd worden, gaat niet door.

BRUGGE: De bar van cultuurcentrum De Dijk in Sint-Pieters blijft de komende tijd gesloten. Vrijwilligers van Werkgroep 66, die meestal al een behoorlijke leeftijd hebben, runnen die bar en hebben de stad gevraagd of ze dat even mogen stilleggen.

JABBEKE: De aanstellingsviering van de nieuwe pastoor Bart Demuynck gaat zondagnamiddag niet door. Dat laat de gemeente weten. De misviering wordt verplaatst naar zondag 7 juni om 14.30 uur.

JABBEKE: Voetbalclub KSV Jabbeke beslist om het geplande Ontbijtbuffet van komende zondag, in zaal De Schelpe in Snellegem, niet te laten doorgaan. Eerder liet de Voetbalbond al weten dat alle jeugdwedstrijden en -trainingen worden afgelast tot eind maart.

BRUGGE: Het Kantcentrum annuleert het dagelijkse kantatelier tot en met zaterdag 4 april. Ook het jeugdatelier op woensdag gaat tot dan niet door. Het Kantmuseum en de shop blijven wel open.

BRUGGE: Het Concertgebouw annuleert alle publieke evenementen in de maand maart. Alle ticketkopers worden persoonlijk gecontacteerd. Volg de laatste evoluties op www.concertgebouw.be.

BRUGGE: De Reismarkt in de Stadshallen zou komende zondag voor de 35ste keer doorgaan, maar de organisatie neemt zijn verantwoordelijkheid. “Ons succes is net gebaseerd op het nauw contact met de bezoekers”, klinkt het daar. “Met spijt in het hart, maar we zijn terug op 7 februari 2021", aldus de organisatie.

BRUGGE: De opendeurdag van hotelschool Spermalie van komende zondag gaat niet door. De directie neemt geen risico.

BRUGGE. De opendeurdag van het VTI van komende vrijdag gaat niet door. Het infoweekend van 24 en 25 april gaat voorlopig wel door.

JABBEKE: De 25ste editie van de internationale modelbouwbeurs die zou doorgaan in het Vrijetijdscentrum is afgelast. “We willen geen infectiehaard starten in Jabbeke”, zegt Peter D’Hollander, voorzitter van de organiserende club On The Road. De modelbouwbeurs zou in het weekend van 14 en 15 maart zo’n 400 deelnemers uit 15 landen naar het Vrijetijdscentrum in Jabbeke brengen. Onder hen Italianen, Spanjaarden, Fransen, Polen en zelfs Kroaten.

TORHOUT: De Euroschlagerparade van komende zaterdag gaat niet door. Onder meer Laura Lynn, Christoff en Vader Abraham zouden er optreden in De Mast. Het evenement wordt verplaatst naar 21 of 28 november.