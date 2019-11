Advocaat verduistert meer dan 275.000 euro uit collectieve schuldenregelingen: “Terwijl ik m’n geld stond te tellen in de winkel, zat hij thuis grote sommen over te schrijven” Siebe De Voogt

25 november 2019

16u27 1 Brugge Een Brugse ex-advocaat riskeert 2 jaar cel, deels met uitstel, voor misbruik van vertrouwen. Wim G. (49) verduisterde als schuldbemiddelaar meer dan 275.000 euro van kwetsbare personen wiens rekeningen hij beheerde. Het geld investeerde hij naar eigen zeggen in z’n voetbalploeg Eendracht Brugge. “Ik stond in de winkel m’n geld te tellen, terwijl hij van achter z’n bureau grote sommen overschreef”, getuigt een slachtoffer.

Ze hoopte uit de financiële problemen te geraken, maar belandde uiteindelijk nog dieper in de put. Een Brugse vrouw werd bijna tien jaar lang aan het lijntje gehouden door de voormalige advocaat Wim G. (49) uit Brugge. De dame vroeg in 2007 een collectieve schuldenregeling aan en kreeg G. aangewezen als schuldbemiddelaar. “Ik vertrouwde hem en ging er vanuit dat mijn schulden afbetaald werden”, vertelt ze anoniem. “Ik deed m’n best, werkte hard en er kwam voldoende geld binnen. Ik stelde helemaal geen vragen. Op Nieuwjaar kreeg ik zelfs een extraatje.”

Ideaal doelwit

Achter de schermen bleek echter meer aan de hand. De vrouw was als moeder van vier kinderen een ideaal doelwit van Wim G. “Hij gebruikte het geld van mijn kinderbijslag, zo bleek achteraf, om putten te dempen die hij gemaakt had bij andere personen. Terwijl ik dacht dat alles goed liep, liet hij mijn dossier in werkelijkheid liggen. Hij maakte me zelfs wijs dat mijn collectieve schuldenregeling afgerond was. Tot ik een brief kreeg van de rechtbank…” De Brugse kreeg een nieuwe schuldbemiddelaar toegewezen en werd toen pas op de hoogte gebracht van de praktijken van Wim G. “Terwijl ik m’n geld stond te tellen in de winkel, schreef hij vanachter z’n bureau grote sommen over naar zijn rekening”, zucht ze. “Op één dag haalde hij zelfs eens twee keer 10.000 euro af.”

Zes slachtoffers

Volgens het openbaar ministerie maakte de advocaat in totaal zes slachtoffers en verduisterde hij meer dan 275.000 euro. “Het onderzoek startte in 2017”, stelde procureur Mike Vanneste. “De beklaagde weigerde blijkbaar dossiers over te laten, nadat hij vervangen was als schuldbemiddelaar. Er bleek parallel al een financieel onderzoek te bestaan naar verdachte transacties met gelden van mensen van wie beklaagde schuldbemiddelaar was. Deze man heeft zichzelf én eigenlijk ook de balie van advocaten bij justitie in diskrediet gebracht.” Wim G. hangt een celstraf van 2 jaar boven het hoofd, waarvan een deel met uitstel.

Eendracht Brugge

Het verduisterde geld investeerde de ex-advocaat naar eigen zeggen in voetbalclub Eendracht Brugge, waar hij jarenlang voorzitter was. Met de club ging het financieel niet zo goed. “Iedere maand werd mijn cliënt geconfronteerd met betalingen die moesten gebeuren”, pleitte zijn advocaat Dennis Tavernier. “Het ging onder meer om de lonen van jeugdtrainers en spelers, maar ook om rekeningen van leveranciers. In eerste instantie sprong hij bij met persoonlijke gelden. Toen dat niet meer mogelijk was, schreef hij geld over vanuit de collectieve schuldenregelingen. Hij dacht dat hij die bedragen zou kunnen terugstorten van zodra er meer inkomsten kwamen. Op een bepaald ogenblik zat de club echter zo diep dat er van enige terugbetaling geen sprake meer kon zijn.”

De gevolgen van het dossier waren volgens de verdediging desastreus. “Hij vroeg zelf z’n schrapping als advocaat, heeft z’n woning moeten verkopen en ook aan z’n relatie kwam een einde. Mijn cliënt heeft echter de moed gevonden om verder te gaan met z’n leven. Intussen is hij aan de slag als zelfstandig jurist. Wij dringen aan op een werkstraf.” Het laatste woord was voor Wim G. zelf. “Ik ben enorm beschaamd”, vertelde hij. “Ik heb dit jaren laten aanslepen zonder iemand te verwittigen. Zelfs mijn vriendin wist amper van iets.” Uitspraak op 13 januari.