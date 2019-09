Advocaat van tafelschuimster vraagt parket om zelf vrijspraak te vorderen Siebe De Voogt

15u00 0 Brugge De beruchte tafelschuimster Nadine W. (49) is maandagmorgen opnieuw voor de Brugse rechtbank moeten verschijnen voor vier feiten van tafelschuimerij in Brugge en Middelkerke. Haar advocaat Peter Gonnissen vroeg het parket zélf om de vrijspraak te vorderen voor zijn cliënte. Procureur Céline d’Havé ging daar niet op in.

Vorige week moest Nadine W. al vier keer voor de Brugse strafrechter verschijnen en dat is deze week niet anders. Maandagmorgen moest ze er zich voor vier feiten verantwoorden en ook donderdag staat opnieuw een dossier op de rol. In juni ging W. twee keer eten in de Brugse restaurants l’Estaminet en Maria van Bourgondië en één keer in de Carlton in Middelkerke. Ze bestelde er onder meer een biertje, wat koffie, enkele porties kaaskroketten en een croque monsieur zonder achteraf de rekening te betalen. W. werd op 20 juni opgepakt en na verhoor opnieuw vrijgelaten. Amper enkele uren later sloeg ze opnieuw toe in de Brugse horecazaak In-Dish.

Peter Gonnissen, de advocaat van de tafelschuimster, bekritiseerde opnieuw de houding van het parket, dat volgens hem teveel zaken van zijn cliënte afzonderlijk voor de rechter bracht. Hij vroeg het openbaar ministerie om zélf de vrijspraak te vorderen. “Dat zou echter heel onprofessioneel zijn zonder verslag van de gerechtspsychiater”, repliceerde procureur Céline d’Havé. “Wij boden mevrouw alle hulp aan die mogelijk was. We zetten haar zelfs af bij het OCMW, maar zij weigerde de gebouwen binnen te gaan. We kunnen dus niet anders dan de maatschappij beschermen.” De rechtbank in Gent stelde vorige week donderdag een gerechtspsychiater aan om Nadine W. te onderzoeken. De Brugse strafrechter stelde het dossier van maandagmorgen uit naar 23 december in afwachting van zijn verslag.